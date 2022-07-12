Манагуа , , 13:01 — REGNUM Армии Никарагуа и Гондураса выступают за расширение и поддержание связей сотрудничества между двумя военными ведомствами. Об этом пишет Prensa Latina.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Соответствующее заявление было сделано в ходе онлайн-встречи, в которой приняли участие представители высшего руководства армий.

На встрече обсуждался ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе поддержание совместного сотрудничества для достижения общих задач и целей в противостоянии угрозам и факторам риска между двумя странами.

Также обсуждалось укрепление механизмов обмена информацией и разведданными в режиме реального времени через специализированные органы.