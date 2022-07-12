Железногорск, Красноярский край, 12 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Правительство РФ расширило границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Железногорск» в Красноярском крае для реализации новых инвестиционных проектов.

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Как передаёт 12 июля корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление от 8 июля 2022 года опубликовано на сайте российского правительства.

Границы ТОСЭР «Железногорск» будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Уточняется, что это решение позволит запустить ряд инвестиционных проектов и создать новые рабочие места.

В том числе на обновлённой территории планируют построить дата-центр, открыть инновационный металлообрабатывающий завод, развивать производство лакокрасочных материалов, алюминиевой продукции, светодиодных светильников, искусственного камня, строительных смесей и другой продукции.

Планируется создание более 500 новых рабочих мест и привлечение в регион около 1,2 млрд рублей частных инвестиций. Дополнительные доходы в бюджеты всех уровней превысят 14,6 млрд рублей.

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