Москва, , 12:59 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по мирному населению Херсонской области. Об этом 12 июля заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Взрыв

В качестве примера он привел недавний удар ВСУ по складу с селитрой в Новой Каховке.

«Удары были нанесены, когда мирное население отдыхало. Это было шесть ракет. Три удалось сбить, а три все-таки достигли своей цели. Известно о 6 погибших, ещё 7 человек ищут, около 80 человек пострадавших. Удар был нанесен по мирному населения. А весь мир как будто не замечает, что происходит», — сказал Стремоусов.

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