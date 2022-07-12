Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. С ковидным диагнозом в Санкт-Петербурге госпитализировали за последние сутки 36 пациентов. Об этом 12 июля сообщили в региональном штабе. Это лишь на два человека меньше, чем было сутками ранее. Петербург уже больше недели сохраняет второе место по суточному уровню заражений коронавирусом. Северная столица на это раз уступила Москве на 284 случая.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

На лечении COVID-19 в медицинских учреждениях Петербурга состоят 811 человек (-19 пациентов по сравнению с предыдущими сутками). В реанимации остаются 112 пациентов (-8). При этом жизнь 20 петербуржцев (-9) поддерживают аппараты ИВЛ. Покинули стационары по выздоровлению за сутки 24 человека (+10).

В городе фиксируют рост числа больных, которые лечатся от ковида на дому. За сутки этот показатель достиг отметки в 1641 человека. Прирост составил 37 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе за минувшие сутки выявили 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+6). Скончались от ковида семь больных (-1), а излечились от него 348 человек (+305).