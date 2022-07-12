Москва, , 13:00 — REGNUM Предприятия и бюджет привыкли к курсу доллара в 70 рублей и такой уровень наиболее комфортный для все сторон. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 июля руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

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Ранее в интервью «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости создать систему предсказуемости рубля, так как плавающий курс плохо влияет на бюджет страны.

«Нынешний курс 59−60 рублей за доллар лучше для бюджета и для экономики, чем 50 рублей за доллар. 70 рублей было бы ещё лучше. За последние несколько лет и предприятия, и бюджет привыкли к такому курсу, он всем более комфортный», — сказал депутат.

По его словам, с низким курсом связан ряд проблем. В частности, бюджет действительно не дополучает деньги, а для передовых компаний, которые занимаются экспортом только курс в 70 рублей за доллар делает экспорт прибыльным.

«При курсе в 50 рублей для большинства отраслей обрабатывающей промышленности экспорт становится убыточным. Поэтому для наших передовых экспортных предприятий лучше умеренно высокий курс в 70 рублей», — добавил Нечаев.

Парламентарий отметил, что низкий курс выгоден импортерам и это косвенная поддержка иностранных конкурентов.

«Поэтому динамика роста курса доллара от 50 к 70 — это положительная динамика. Думаю, что в течение трех-шести месяцев установится равновесный курс ближе к 70 рублям за доллар», — отметил глава фракции в Госдуме.

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