Нальчик, , 12:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Его фигурантами стали заместитель главы администрации города Нальчик и начальник управления городской администрации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили 12 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

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Как установили оперативники, оба чиновника отличились тем, что мешали выполнению постановлений судов о сносе незаконно построенных зданий.

«С января 2020 по сентябрь 2021 года 43-летний замглавы администрации незаконно отозвал шесть исполнительных листов, направленных в УССП России по КБР для принудительного исполнения решения суда о сносе самовольно построенных горожанами зданий и строений», — сообщили подробности в МВД.

В свою очередь начальник управления администрации Нальчика отозвал судебный исполнительный лист о сносе строения, незаконно возведенного местной жительницей.

Имена фигурантов дела не называются. Известно, что у главы города Нальчика шесть заместителей, который из них попался на злоупотреблениях, в сообщении СК не уточняется.