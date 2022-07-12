Москва, , 12:58 — REGNUM Законопроект о новом порядке пропуска грузов через государственную границу Российской Федерации с ДНР и ЛНР внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По нашему мнению, ввоз и вывоз товаров из России, ДНР и ЛНР должен проводиться на основе правил Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эти правила не предполагают вскрытия гражданских грузов, а таможенный контроль в этом случае проводится по упрощённой процедуре», — рассказал Миронов.

Согласно законопроекту, для пересечения границы сопровождающему будет достаточно показать сотруднику таможенной службы документы на перевозку груза, и никаких проблем с пересечением границы не возникнет.

Он отметил, что особенно важно упростить правила пересечения границы для сокращения времени доставки в Донбасс продовольствия и медикаментов.

«В ДНР и ЛНР с нетерпением ждут помощи из России, и, честно говоря, люди не понимают, почему внутренние правила российской таможни тормозят всю логистику. Для восстановления территорий нужна российская помощь, и чтобы ускорить интеграцию с ДНР и ЛНР, российские законодатели должны принять законопроект о введении упрощённого порядка досмотра грузов», — заключил Миронов.

Претензии к таможенным правилам возникли не на пустом месте, говорит он.

«Весной в мой адрес стали поступать многочисленные обращения граждан и организаций с жалобами на организацию работы подразделений таможни. Часть проблем на сегодняшний день решена, но для ускорения интеграции с ДНР и ЛНР депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили специальный законопроект», — рассказал парламентарий.