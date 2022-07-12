Буэнос-Айрес, , 12:56 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес встретится с экс-президентом Боливии Эво Моралесом, находящимся с визитом в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Эво Моралес Sebastian Baryli

Отмечается, что встреча состоится примерно в 13:30 по местному времени.

Накануне лидер «Движения к социализму» прочёл лекцию в Национальном университете Росарио под названием «Настоящее и будущее Латинской Америки».

Моралес подчеркнул роль организаций коренных народов в процессе преобразования Боливии и упомянул о серьезных последствиях государственного переворота, совершенного против него в 2019 году. Он также призвал к единству в регионе и подчеркнул важность таких лидеров, как Габриэль Борич в Чили и Густаво Петро в Колумбии.