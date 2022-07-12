Москва, , 12:55 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на Украине системами противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил (ВС) РФ за последние сутки было уничтожено семь украинских беспилотников. Об этом 13 июля сообщили в Минобороны России.

Беспилотник U.S. Air Force

Уточняется, что беспилотные летательные аппараты были уничтожены в районах населённых пунктов Изюм, Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Славянск, Шандриголово Донецкой Народной Республики, в том числе один ударный беспилотный летательный аппарат в районе города Николаев.

«Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населённых пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Всего, следует из сводки Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолёта, 137 вертолётов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, украинская армия в результате действий российских военных лишились 741 боевой машины реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 11 июля, в Минобороны заявили о критическом положении действующей под Северском 25-й воздушно-десантной бригады вооружённых сил Украины. По данным ведомства, бригада уже лишилась более 70% личного состава.

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