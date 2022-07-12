Москва, 12 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Кремле не планируют менять меры санитарной безопасности на фоне новостей о первом случае заражения оспой обезьян в РФ. Об этом 12 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Мы уже сообщали, что в Кремле, собственно, и не было полной отмены мер противоэпидемических. В частности, нас по-прежнему действует масочный режим», — заявил Песков.

«Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учётом специфики работы — всё-таки это резиденция главы государства», — указал он.