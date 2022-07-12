Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Оперативники ФСБ России пресекли в Ломоносовском районе Ленинградской области деятельность группы лиц, которые организовали производство психотропного вещества в крупном объеме, сообщили 12 июля в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба УФСБ РФ по СПб и ЛО. Нарколаборатория

Произведенный наркотик злоумышленники сбывали как на территории Ленобласти и Петербурга, так и в других регионах страны бесконтактным способом, через «закладки» с использованием интернет-магазинов в «даркнете».

«В ходе проведенных оперативно-следственных действий из незаконного оборота изъято более 15 кг психотропного вещества, 1,8 кг наркотического растительного средства, порядка 500 литров наркосодержащей жидкости, более 25 тонн химических веществ и прекурсоров, используемых при синтезе наркотика, лабораторное оборудование», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, оперативники нашли у злоумышленников два пистолета-пулемета, помповое ружье марки «Бенелли», пистолет системы «Маузер», около 100 патронов калибра 9 мм, наличные денежные средства 1 млн 870 тысяч рублей, 506 950 евро.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Задержанным в нарколаборатории лицам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста.