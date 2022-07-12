Сеул, , 12:57 — REGNUM Советник госсекретаря США Дерек Шолле, находящийся с визитом в Сеуле, встретился 12 июля с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Ё Сын Пэ. Об этом представитель США написал в социальной сети Twitter.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили двусторонний альянс, региональные и глобальные вопросы, включая ситуацию в Мьянме.

«Сеул и Вашингтон продолжают тесные обмены и контакты на высоком уровне», — сообщили в МИД Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, Советник госсекретаря США прибыл в Южную Корею с двухдневным визитом 11 июля.

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