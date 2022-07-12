Брюссель, , 12:55 — REGNUM Правота по иску против Еврокомиссии оператора газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG, которая оспаривает дополнения в газовую директиву Евросоюза, частично была признана европейским судом юстиции. Об этом говорится в обнародованном 12 июля заявлении суда.

«Северный поток - 2» ПАО «Газпром»

«Суд постановил, что дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку», — говорится в сообщении.

В результате такого решения компания Nord Stream 2 AG, уже фактически блокированная из-за санкций против России, имеет право снова подать иск против газовой директивы ЕС в Европейский суд юстиции для того, чтобы он был рассмотрен повторно.

При этом в решении высшего суда Евросоюза, указывается, что судом общей юрисдикции в решении от 20 мая 2020 года был ошибочно отклонен иск о дискриминационном характере поправок газовой директивы ЕС для названного газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый кредит в размере €1 млрд для киевского режима по программе экстренной макрофинансовой помощи утвердил Совет Евросоюза на уровне министров по экономике и финансам.