Эль-Камышлы, Сирия, 12 июля 2022, 12:57 — REGNUM Местные жители на севере Сирии остановили колонну армии США, которая пыталась въехать на территорию города Камышлы. Об этом 12 июля сообщает официальное агентство SANA.
По данным журналистов, колонна американской армии была остановлена на блокпосту сирийской армии жителями села Аль-Салихия. Местные жители начали закидывать военную технику камнями и требовать от солдат США покинуть район.
«Колонна из пяти бронемашин, принадлежащих американскому оккупационному контингенту, в сопровождении полноприводного автомобиля курдского ополчения пыталась попасть в село Аль-Салихия. Жители посёлка при поддержке армии, остановили колонну и вытеснили её из района», — сообщил местный источник.