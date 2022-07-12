Эль-Камышлы, Сирия, 12 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Местные жители на севере Сирии остановили колонну армии США, которая пыталась въехать на территорию города Камышлы. Об этом 12 июля сообщает официальное агентство SANA.

Twitter@cmoc_sdf Войска США в восточной Сирии

По данным журналистов, колонна американской армии была остановлена на блокпосту сирийской армии жителями села Аль-Салихия. Местные жители начали закидывать военную технику камнями и требовать от солдат США покинуть район.

«Колонна из пяти бронемашин, принадлежащих американскому оккупационному контингенту, в сопровождении полноприводного автомобиля курдского ополчения пыталась попасть в село Аль-Салихия. Жители посёлка при поддержке армии, остановили колонну и вытеснили её из района», — сообщил местный источник.