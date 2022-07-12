Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила Свердловской области. Мужчине вменяли убийство, изнасилование и разбой, сообщили в пресс-службе суда.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием установлено, что в июне 2021 года в автомобиль к свердловчанину села незнакомая ему девушка. Мужчина пообещал, что отвезёт её в Верхнюю Пышму, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры. Однако у уральца возник умысел на совершение преступлений. Он остановился на обочине, вывел девушку из машины, а затем изнасиловал, угрожая ножом. На этом свердловчанин не остановился. Он похитил у потерявшей сознание девушки ценные вещи, после чего оттащил её в кусты и нанёс множественные удары ножом и скрылся с места происшествия. Свердловчанка от полученных травм скончалась.

Как сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга, судебная психиатрическая экспертиза показала, что свердловчанин при совершении преступления был вменяем. Свою вину он признал лишь частично.

Суд приговорил мужчину к 23 годам свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и ограничением свободы на два года.