Ла-Пас, 12 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Совокупная инфляция в Боливии за первые шесть месяцев 2022 года достигла уровня 1,2% — самого низкого в Южной Америке. Об этом говорится в заявлении Центрального банка страны.

Флаг Боливии

Этот показатель также является одним из самых низких в мире, согласно данным монетарного ведомства, которое пояснило, что такие низкие уровни во многом обусловлены инициативами, реализованными правительством, которые сыграли решающую роль в создании обстановки большей уверенности в экономике.

Согласно отчету ЦБ Боливии, эти действия приобретают большую значимость с учетом масштабов воздействия пандемии коронавируса и ситуации вокруг Украины, которые привели к повышению уровня инфляции во всем мире.

Среди факторов, объясняющих такую ситуацию в Боливии, ЦБ страны назвал фиксированный курс доллара, действующий с 2011 года, и различные субсидии на топливо и основные продукты питания, введенные во время правительства Эво Моралеса и продолженные нынешним президентом Луисом Арсе.