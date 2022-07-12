Москва, , 12:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит Тегеран для встречи с главами государств-гарантов Астанинского процесса. Об этом 12 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса — как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», — заявил Песков.

По его словам, состоится встреча Путина, Раиси и Эрдогана.

«Помимо трёхсторонней встречи, пройдут и двусторонние — вчера мы сообщали о встрече между Путиным и Эрдоганом, собственно, это и произойдёт там», — указал он.