София, 12 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) выделит Болгарии $1,3 млрд на поддержку экономики страны. Об этом 12 июля сообщает БНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Согласно официальной информации, соответствующие средства поступят на счета болгарского министерства финансов в сентябре текущего года. Предполагается, что деньги будут распределены среди крупнейших государственных предприятий, а также предоставлены в распоряжение болгарской армии.

Напомним, ранее власти Болгарии официально обратились в ЕК с просьбой предоставить дополнительные ассигнования для предотвращения инфляционных процессов в стране. При этом указанные средства являются частью ежегодных обязательных выплат страны в общеевропейскую казну.