Москва, 12 июля 2022, 12:50 — REGNUM Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили в Одесской области американские пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. Об этом 12 июля сообщили в Министерстве обороны России.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Вооруженные силы России высокоточным морским оружием уничтожили две доставленные из Великобритании установки берегового комплекса Harpoon.
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