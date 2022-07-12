Москва, 12 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили в Одесской области американские пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. Об этом 12 июля сообщили в Министерстве обороны России.

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«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon (Гарпун) производства США», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Вооруженные силы России высокоточным морским оружием уничтожили две доставленные из Великобритании установки берегового комплекса Harpoon.

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