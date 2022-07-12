Ош, Киргизия, 12 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Представители филиала Красного Полумесяца в Киргизии в честь священного мусульманского праздника Курман Айта раздали мясные наборы более чем 600 нуждающимся семьям.

Jon Sullivan Мясо

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Благотворительная акция прошла в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Таласской областях страны, а также в столице республики.

Гуманитарную помощь получили малоимущие семьи с одним кормильцем, многодетные нуждающиеся семьи, одинокие пожилые люди и инвалиды.

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