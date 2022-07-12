Ижевск, , 21:05 — REGNUM В столице Удмуртии — Ижевске — благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», открылся второй «Фермерский островок». Как сообщает платформа МСП, он расположен в магазине федеральной торговой сети «Пятерочка» на ул. К. Маркса, д. 126.

Герб Ижевска

«Проект «Фермерский островок» уже продемонстрировал свою востребованность у производителей продукции и завоевал популярность у покупателей. Не прошло и двух месяцев, а в Ижевске открылся уже второй такой магазин. Мы будем и дальше развивать сеть торговых точек под брендом «Фермерский островок», помогая производителям получать новые рынки сбыта, ритейлерам — привлекать дополнительный трафик, а местным жителям — приобретать фермерские продукты рядом с домом, без наценки», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Фермерский островок» — это дополнительное развитие кооперации производителей сельхозпродукции, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин. Создание кооперативов, по его словам, открывает дополнительное рынки сбыта для местных производителей.

«Благодаря этому круг поставщиков продукции постоянно расширяется, а ее ассортимент увеличивается. Кооперация в современных условиях — это объективная необходимость объединения крестьянских (фермерских) хозяйств в кооперативные структуры для повышения и эффективности их развития. Проект «Фермерский островок» — это эффективная коллаборация федеральных сетей и сельскохозяйственных кооперативов», — подчеркнул он.

Сейчас во втором «Фермерском островке» Ижевска представлена продукция более 20 хозяйств из разных районов Удмуртии. В ассортименте есть как традиционные виды фермерских товаров — молочная продукция, крафтовые сыры, мясные деликатесы, охлажденное мясо, полуфабрикаты, колбасы, мед и его производные, так и продукция с «местным колоритом» — напитки на основе комбучи и широкая линейка чаев местного сбора, изготовленных по новым компрессионным технологиям.

Оператором новой торговой точки в Ижевске также является кооператив «Наш фермер», который постоянно расширяет круг поставщиков. Основное условие для размещения продукции на полках — сертификация производимой продукции и регистрация предпринимателя или бизнеса в регионе. Партнером Корпорации МСП по развитию сети «Фермерских островков» в Ижевске выступает X5 Group.

«Появление такого формата в Удмуртии не только увеличит предложение товаров для ижевчан, предпочитающих местную фермерскую продукцию, но и будет способствовать увеличению объемов производства продуктов локальными малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами», — считает вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов.

«Мы объединили более 40 производителей небольших фермерских хозяйств. Трудно организовать, слить воедино маленькие хозяйства, которые находятся где-то в глубинке республики без логистики и документооборота. Но благодаря модели сельскохозяйственного сбытового кооператива, которая работает взамен потребкооперации советского прошлого, наши местные производители могут масштабироваться. Также на следующей неделе мы едем на ярмарку «Вкусы России», где, возможно, получим дополнительные контракты, которые помогут сельхозпроизводителям через наш кооператив попасть в Московские и другие торговые сети», — подчеркнул член СПСК «Наш фермер» — оператора «Фермерского островка» Рустам Гафуров.

Напомним, «Фермерский островок» работает в формате shop-in-shop, на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям и работающих в рамках кооперации. В настоящее время «Фермерские островки» уже работают в Уфе, Новосибирске, Омске и Иваново.

До конца 2022 года в регионах России будет открыто порядка двух десятков новых торговых точек. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по поддержке МСП.

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