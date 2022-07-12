Судак, Крым, 12 июля 2022, 12:48 — REGNUM Виновные в избиении российского военнослужащего в крымском Судаке должны быть наказаны по всей строгости закона. Об этом, комментируя инцидент, написал 12 июля в соцсетях спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Константинов подчеркнул, что «с моральной точки зрения это очень неприятная история для нас», поскольку Крым полностью поддерживает российского президента и военнослужащих, решение о проведении спецоперации.
Глава Госсовета особо отметил, что крымчане абсолютно поддерживают проведение Россией СВО, так как в полной мере испытали прелести жизни в составе Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму разгорелся скандал вокруг избиения российского военнослужащего (по другим данным — их было двое) группой местных жителей. Утром стало известно о задержании троих подозреваемых. В подробностях и причинах конфликта разбираются правоохранители.
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