Судак, Крым, 12 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Виновные в избиении российского военнослужащего в крымском Судаке должны быть наказаны по всей строгости закона. Об этом, комментируя инцидент, написал 12 июля в соцсетях спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«Сейчас идёт разбирательство, уже есть информация о задержании подозреваемых. В причинах и мотивах этого преступления будут разбираться следственные органы. Поэтому как и что произошло там, будет понятно позже», — написал Константинов, добавив, что сами военнослужащие о произошедшем не заявляли.

Константинов подчеркнул, что «с моральной точки зрения это очень неприятная история для нас», поскольку Крым полностью поддерживает российского президента и военнослужащих, решение о проведении спецоперации.

«Но, как говорится, в семье не без урода. Не исключено, что это совершили «гастролёры», приехавшие в курортный город Крыма на отдых. Но, безусловно, нужно разобраться во всех деталях, чтоб сделать выводы», — написал Константинов.

«На мой взгляд, произошедшему не стоит придавать какое-то особое внимание, но виновники должны быть пойманы и наказаны по всей строгости нашего закона», — добавил Константинов.

Глава Госсовета особо отметил, что крымчане абсолютно поддерживают проведение Россией СВО, так как в полной мере испытали прелести жизни в составе Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму разгорелся скандал вокруг избиения российского военнослужащего (по другим данным — их было двое) группой местных жителей. Утром стало известно о задержании троих подозреваемых. В подробностях и причинах конфликта разбираются правоохранители.