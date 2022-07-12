Санто-Доминго, 12 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер назначил Жоэля Сантоса временным министром при президенте страны. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Cristian Cruz. presidencia.gob.do Луис Абинадер

Сантос в настоящее время является генеральным директором AFP Reservas и советником исполнительной власти по вопросам туризма.

Он также был президентом Национальной ассоциации гостиниц и ресторанов и Национальной ассоциации молодых предпринимателей, а также в течение 10 лет преподавал в университете экономику и финансы и руководил программой последипломного образования в области корпоративных финансов.

Новый чиновник заменит Лисандо Макарруллу, который подал прошение об отставке после того, как стало известно, что его сын является одним из обвиняемых прокуратурой по делу о коррупции.