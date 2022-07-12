Екатеринбург, 12 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Свердловской области таксист осуждён за изнасилование и убийство молодой женщины. Об этом сообщает старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Суд

По данным следствия, ранее судимый житель Нижнего Тагила подвозил из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму ранее незнакомую ему женщину. В пути он изнасиловал её, убил и похитил её имущество на общую сумму примерно 75 тысяч рублей, а тело оттащил в кусты.

Обвиняемый признал вину лишь частично. Суд назначил ему 23 года колонии особого режима с двухлетним ограничением свободы.

Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых добавил, что в полицию с заявлением о пропаже женщины обратилась её мать. Изобличить подозреваемого помог детектор лжи.