Архангельск, , 12:47 — REGNUM Вчера вечером, 11 июля, в Архангельске из окна квартиры, расположенной на 5 этаже жилого дома в Архангельске, выпала девочка в возрасте двух лет. Ребенок выжил, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пятиэтажка Kamelot

«По предварительным данным, девочка под присмотром старшей сестры стояла на подоконнике в комнате, где была открыта одна из створок, оборудованная москитной сеткой. Испугавшись шума грома, девочка облокотилась на москитную сетку и упала на землю», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске двухлетний ребенок погиб при падении с шестого этажа.