Красноярск, , 12:46 — REGNUM Расследование уголовного дела против 17 участников организованной группы, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе и незаконной организации азартных игр, завершено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Казино (сс) GregMontani

Продолжается расследование уголовного дела против жителя Красноярска. Он обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования под видом букмекерской деятельности, а также в залах с игровыми автоматами и казино, в составе преступного сообщества в Красноярском крае и городе Кемерово (Кемеровская область).

В ходе следствия установлена причастность к преступной деятельности 60 фигурантов. Дело против 17 жителей Красноярска выделено в отдельное производство. Участники организованной группы, входящей в состав преступного сообщества, обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Установлено, что преступное сообщество представляло собой три организованные группы, объединённые единым руководством.

Организованная группа с участием 17 человек действовала с 2015-го по 2020 год в залах с игровыми автоматами. За указанный период участники группы извлекли доход в размере более 53 млн рублей.

В помещениях залов с игровыми автоматами была установлена система видеонаблюдения. Это позволяло отслеживать работу персонала и решать спорные ситуации с игроками. Штат сети залов с игровыми автоматами имел чёткую структуру. Операторы, подчиняющиеся старшим операторам, проводили игры. Возглавляли сеть администраторы, которые подчинялись непосредственно руководителю преступного сообщества. В игорных заведениях имелась система охраны, были разработаны меры конспирации.

Уголовное дело против 21 фигуранта уже рассматривается в суде. Уголовное дело против основного обвиняемого и ещё 21 фигуранта находится в производстве. Дело против 17 участников группы направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Благовещенска (Приамурье) осудят за организацию игорного бизнеса.

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