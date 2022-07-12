Москва, , 12:45 — REGNUM Для предотвращения обстрелов мирных граждан следует завершить военную спецоперацию на западной границе Украины, считает сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

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«Все чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины», — рассуждает Джабаров в телеграм-канале.

Так парламентарий отреагировал на удар по Новой Каховке.

«Украина продолжает планомерно убивать своих граждан. Причём удары наносятся не только по ДНР и ЛНР, но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, общее число пострадавших при обстреле украинским нацистами города Новой Каховки Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS увеличилось до 80 человек.

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