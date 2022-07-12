Каракас, , 12:43 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил визит в Венесуэлу своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, направленный на укрепление отношений сотрудничества между двумя странами. Об этом пишет Prensa Latina.

Николас Мадуро Официальное интернет-представительство президента России

Мадуро выразил уверенность в том, что программа пребывания на территории Венесуэлы его турецкого коллеги «будет иметь большое значение для развития и экономического восстановления» латиноамериканской страны.

Венесуэльский лидер также отметил укрепление двусторонних отношений благодаря совместным усилиям двух стран.