Каракас, 12 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил визит в Венесуэлу своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, направленный на укрепление отношений сотрудничества между двумя странами. Об этом пишет Prensa Latina.

Официальное интернет-представительство президента России Николас Мадуро

Мадуро выразил уверенность в том, что программа пребывания на территории Венесуэлы его турецкого коллеги «будет иметь большое значение для развития и экономического восстановления» латиноамериканской страны.

Венесуэльский лидер также отметил укрепление двусторонних отношений благодаря совместным усилиям двух стран.