Москва, , 12:40 — REGNUM На сегодняшний день речи о возобновлении переговоров с Украиной не идёт. Об этом 12 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украина — Россия © ИА REGNUM

«Нет, сейчас об этом речи не идёт», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали этот вопрос во время прошедших переговоров.

Читайте также: Слуцкий: переговоры с Украиной споткнулись на Бандере и Шухевиче

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимир Путин состоялись 11 июля. Как заявили в канцелярии турецкого президента, стороны обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также решение украинского «зернового вопроса». Эрдоган призвал завершить конфликт между Украиной и Россией прочным и справедливым миром путём переговоров, и заявил о готовности Турции активизировать переговорный процесс.