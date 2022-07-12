Москва, , 12:39 — REGNUM Специальная военная операция России направлена против киевского режима, а не против украинцев. Об этом 12 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Специальная военная операция идёт не против украинцев. Она идёт против режима», — сказал Песков.

Он добавил, что много украинцев действительно хотят стать гражданами России. Поэтому этот указ президента РФ Владимира Путина об упрощённом получении российского гражданства жителями ДНР, ЛНР и Украины чрезвычайно важен для большого количества людей.

Напомним, 11 июля Путин подписал указ, позволяющий жителями Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, гражданство России получить в упрощённом порядке.

Читайте ранее в этом сюжете: Получение гражданства России позволит украинцам избежать мобилизации