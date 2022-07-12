Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Старинные здания — дом Н. Н. Балкашиной и особняк П. А. Урусова — отреставрируют в центре Санкт-Петербурга. На сайте госзакупок опубликованы материалы конкурса по поиску подрядчиков.

Особняк П. А. Урусова Проектная документация к извещению о проведении открытого конкурса в электронной форме

Фасады объекта культурного наследия регионального значения «Дом Балкашиной», который находится по адресу Пушкинская улица, дом 8, литера А, отреставрируют за 56,3 млн рублей. Специалисты восстановят кирпичную кладку, окрасят фасады, проведут реставрацию известнякового цоколя, деревянных оконных заполнений, восстановят архитектурный декор и другие элементы. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 5 августа 2022 года, а определят исполнителя 10 августа.

Также в городе ищут подрядчика на реставрацию особняка Урусова. На эти цели выделят 65,7 млн рублей. Здание также является объектом культурного наследия. Особняк находится на Литейном проспекте, дом 17-19. У здания обновят кирпичную кладку, отреставрируют лепной декор методом догипсовки и отливки недостающих деталей, работы проведут и со скульптурными объектами. Специалисты также выполнят малярные работы. Приём заявок завершится 3 августа 2022 года, итоги подведут 8 августа.

Согласно содержанию документов к лотам, на работы с зданиями будут привлекать только квалифицированных рабочих и специалистов, имеющих соответствующую квалификацию (разряд) и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных законодательством в области строительства.

Напомним, что ранее в Петербурге объявили конкурс на поиск подрядчика для реставрации дома Шрейберов. На восстановление объекта культурного наследия выделили 153,3 млн рублей.

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