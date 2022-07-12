Ярославль, 12 июля 2022, 12:38 — REGNUM Совет директоров АО «Ярославский радиозавод» (входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») избрал Сергея Якушева новым генеральным директором компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Российских космических систем».
Якушев возглавлял предприятие в 1996–2018 годах, после чего покинул свой пост из-за конфликта с акционерами. Якушев также является действующим депутатом и заместителем председателя Ярославской областной думы. Возвращение директора стало возможным после смены собственника предприятия, вошедшего в структуру «Роскосмоса».
Возглавлявшему ранее предприятие Владимиру Филимонову предложено продолжить работу в интегрированной группе РКС на одной из руководящих должностей.
Справка: Сергей Якушев родился 12 декабря 1959 года в городе Кировск Мурманской области. В 1982 году после окончания Московского института управления начинал свою карьеру на Ярославском радиозаводе специалистом экономического отдела. В 1985 году в возрасте 27 лет назначен заместителем директора ЯРЗ. В 1996 году возглавил компанию и в 2007–2018 годах реализовал масштабную программу модернизации производства. В 2018 году избран в Ярославскую областную Думу, где занимал пост заместителя председателя Думы. В 2013 году награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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