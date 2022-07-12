Ярославль, 12 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Совет директоров АО «Ярославский радиозавод» (входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») избрал Сергея Якушева новым генеральным директором компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Российских космических систем».

Ярославская областная дума Сергей Якушев

Якушев возглавлял предприятие в 1996–2018 годах, после чего покинул свой пост из-за конфликта с акционерами. Якушев также является действующим депутатом и заместителем председателя Ярославской областной думы. Возвращение директора стало возможным после смены собственника предприятия, вошедшего в структуру «Роскосмоса».

«Произошёл переломный момент в истории завода, и мы должны стать полноценной единицей Госкорпорации «Роскосмос». У нас появляются большие возможности для развития, мы должны ими воспользоваться и оправдать те ожидания, которые возлагает на завод холдинг РКС», — сказал Сергей Якушев.

Возглавлявшему ранее предприятие Владимиру Филимонову предложено продолжить работу в интегрированной группе РКС на одной из руководящих должностей.