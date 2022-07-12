Грозный, 12 июля 2022, 12:37 — REGNUM В столице Чечни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали две несовершеннолетние жительницы Грозного. Девочки переходили дорогу по пешеходному переходу, когда из сбила машина. С тяжкими травмами они доставлены в больницу, сообщили 12 июля в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло 11 июля. Его обстоятельства устанавливаются в настоящее время правоохранителями.
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