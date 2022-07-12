Херсон, 12 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Херсоне обезвредили два самодельных взрывных устройства, пострадавших и разрушений нет, сообщает 12 июля пресс-служба ГУ МВД Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В Херсоне обезврежены самодельные взрывные устройства», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что самодельные взрывные устройства обнаружили на одной из улиц города.

«Место происшествия в целях безопасности было блокировано от посторонних, взрывные устройства обезврежены. Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число пострадавших при обстреле украинским нацистами города Новой Каховки Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS увеличилось до 80.