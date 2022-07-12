Симферополь, , 12:37 — REGNUM Все подозреваемые в избиении российского военного в Судаке за символ Z на одежде задержаны. Об этом 12 июля сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём телеграм-канале.

Z Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все подозреваемые в избиении военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы», — написал он в своём сообщении.

Также, как уточняют «Известия», глава республики Крым Сергей Аксенов взял под личный контроль дело об избиении военного ВС России в Судаке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стратегические планы западных стран по нападению на Россию через территорию Белоруссии и Украины обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко.