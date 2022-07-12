Иерусалим, 12 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о роли, которую сыграли власти Саудовской Аравии в организации «Авраамического соглашения». Об этом 12 июля сообщает Al-Maydeen.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

По данным журналистов, на выступлении в Кнессете (парламенте) Израиля Нетаньяху поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана за помощь в организации переговоров между Израилем и арабскими государствами.

По словам Нетаньяху, принц Мохаммед помог израильским властям выйти на контакт с правительствами ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Судана.

«Я выражаю признательность наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману за его вклад в достижение четырехстороннего исторического Авраамического соглашения» — заявил Нетаньяху.