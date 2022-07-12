Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Учёные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправятся в экспедицию на исследовательском самолёте с авиабазы Туле (Гренландия) на Север для изучения таяния арктических льдов. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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На борту реактивного самолёта Gulfstream V учёные проведут калибровку измерения арктического льда, которую NASA осуществляет из космоса. Воздушная экспедиция изучит ледники, снег и талые водоемы в Северном Ледовитом океане в теплые летние месяцы, чтобы лучше понять таяние морского льда.

«Изменения толщины морского льда в Арктике летом действительно важны, поскольку это время, когда исчезает более толстый многолетний лед. Мы хотим отслеживать это, но исторически это было действительно сложно сделать по всей Арктике», — сказал Натан Курц, заместитель старшего научного сотрудника проекта в Центре космических полетов НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд.

В NASA отмечают, что для определения толщины морского льда спутниковые, радарные и лазерные измерения обычно работают отлично. Но летом открытый океан и талые водоемы на льду затрудняют точное определение того, насколько высоко поверхность льда находится над водой.

«Реактивный самолёт Gulfstream V будет летать на высоте 30 000 футов и 1600 футов по маршрутам, предназначенным для измерения того же льда, который спутник покрывает со своей орбиты примерно в 300 милях над Землей. На борту будут два разных лазерных прибора, один от колледжа Годдард и один из Техасского университета в Остине», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ученые заявляют, что спутник NASA ICESat-2, запущенный в сентябре 2018 года, может определять летнюю толщину. Он оснащен точным лазерным высотомером, который собирает плотную сетку измерений, которые ученые использовали для измерения высоты поверхности летнего льда. Но для точности спутниковых измерений, они должны подтверждаться другими измерениями, сделанными ближе к поверхности. Именно поэтому учёные проводят воздушные экспедиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский грузовой корабль Cargo Dragon 2, полёт которого ранее несколько раз откладывался по техническим причинам, может стартовать к Международной космической станции (МКС) 14 июля.

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