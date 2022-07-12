Архангельск, 12 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Архангельске в подвале общежития обнаружены останки человека. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК СКР.

Пресс-служба СУ СКР по Пензенской области Подвал.

«Вчера днем, 11 июля, в подвальном помещении одного из общежитий, расположенных на улице Урицкого в городе Архангельске, слесарем-сантехником управляющей компании обнаружены скелетированные фрагменты тела. Для установления принадлежности обнаруженных останков назначена геномная экспертиза», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, жителю Ставрополья дали десять лет колонии за убийство 11-летней давности.