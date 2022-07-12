Москва, 12 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. «Нахрапистость» Владимира Зеленского в выдаче поучений своим западным хозяевам поразительна, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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«К принятию и осуществлению решений Европейского союза или «Семёрки» по мерам давления на Россию руководство Украины прямого отношения не имеет, и тем не менее старается усилить их и без того значительный разрушительный эффект для европейцев. Дальнейший простой «Северного потока — 1» был бы нашей стране только на руку. Десятидневная пауза в связи с «плановой профилактикой» значительно усилит и без того немалую нервность потребителей российского газа в ФРГ, цены на газ вновь пойдут вверх. Если бы у давления на нашу страну такой ценой в Германии было бы достаточно сторонников, Берлин не стал бы давить на Оттаву по турбине и политически подставляться в самом ЕС и в «Семёрке». Он, однако, это делает, и более того, получает поддержку в Канаде и США, что отражает соответствующий настрой не только германского общества», — отметил эксперт.

Также он добавил, что «мнение Зеленского, конечно, мало что значит, но дело идёт к такому тяжёлому социально-экономическому положению ФРГ, при котором для Берлина мало что будет значить и мнение Вашингтона».

«Те в ЕС, кто сохраняет хотя бы немного здравомыслия, устали от Зеленского и раздражены им. Они и сами в тоске от происходящего в своей экономике, а тут ещё и марионетка сыплет соль на раны. Думаю, что близко то время, когда вся накопленная неприязнь к Зеленскому выльется на него смертельным селем», — заключил Демурин.

Ранее Зеленский в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале, заявил, что решение канадских властей о возвращении Германии турбины для газопровода «Северный поток» является «абсолютно неприемлемым». При этом он высказал предположение о том, что исключения в вопросе санкций против России якобы могут нести опасность «не только для Украины, а для всех стран демократического мира».