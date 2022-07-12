Брянск, 12 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту столкновения автомобиля с мотоциклом, в результате которого один человек погиб и один получил тяжёлые травмы, возбуждено в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Как установлено в ходе расследования, ночью 9 июля водитель Toyota Corolla, выезжая с прилегающей территории-парковки мемориального комплекса «Курган Бессмертия», не уступила дорогу и допустила столкновение с мотоциклом Yamaha.

На месте скончался 27-летний водитель мотоцикла, его 19-летняя пассажирка госпитализирована с тяжёлыми травмами.