Бишкек, 12 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года текущего года инфляция в Киргизии достигла 9,1%. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

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При этом цены на продовольствие и безалкогольные напитки за последние полгода повысились на 12,5%, на алкогольные напитки и табачные изделия — на 11,8%, на непродовольственные товары — на 5,1%. Тарифы на услуги в этот период выросли на 3,8%.

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Отметим, что максимальный прирост цен зафиксирован в Нарынской области — на 12,4%. Это обусловлено наибольшим, в сравнении с другими регионами Киргизии, подорожанием алкоголя и сигарет — на 24,2%.

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