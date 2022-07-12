Москва, , 12:32 — REGNUM Законопроект о праве студентов последних курсов педагогических колледжей работать по специальности во время учебы внесли в Госдуму Парламентарии от «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Преподавать студенты педвузов смогут при успешном прохождении аттестации за два предшествующих года.

Одновременно студентам разрешается с первого курса устраиваться на учебно-вспомогательные должности — техниками, лаборантами.

«Для молодых людей это означает, что они будут выпускаться уже с трудовой книжкой, имея за плечами не просто практику, а реальный трудовой опыт и рабочее место по специальности», — отметила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

Кроме того, решение позволит по-новому задействовать институт наставничества, добавила она.

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