Законопроект о праве студентов педколледжей преподавать внесен в Госдуму
Москва, 12 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Законопроект о праве студентов последних курсов педагогических колледжей работать по специальности во время учебы внесли в Госдуму Парламентарии от «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.
Преподавать студенты педвузов смогут при успешном прохождении аттестации за два предшествующих года.
Одновременно студентам разрешается с первого курса устраиваться на учебно-вспомогательные должности — техниками, лаборантами.
«Для молодых людей это означает, что они будут выпускаться уже с трудовой книжкой, имея за плечами не просто практику, а реальный трудовой опыт и рабочее место по специальности», — отметила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).
Кроме того, решение позволит по-новому задействовать институт наставничества, добавила она.
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