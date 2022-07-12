Москва, 12 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Законопроект о праве студентов последних курсов педагогических колледжей работать по специальности во время учебы внесли в Госдуму Парламентарии от «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Преподавать студенты педвузов смогут при успешном прохождении аттестации за два предшествующих года.

Одновременно студентам разрешается с первого курса устраиваться на учебно-вспомогательные должности — техниками, лаборантами.

«Для молодых людей это означает, что они будут выпускаться уже с трудовой книжкой, имея за плечами не просто практику, а реальный трудовой опыт и рабочее место по специальности», — отметила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

Кроме того, решение позволит по-новому задействовать институт наставничества, добавила она.

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