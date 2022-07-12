Иваново, , 12:32 — REGNUM Двое маленьких детей госпитализированы с тяжёлыми травмами в результате падения из окон в Ивановской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 12 июля.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Первый инцидент произошёл в городе Комсомольске. Пятилетний мальчик находился в квартире, где проживал, вместе с матерью. В момент, когда женщина отвлеклась, малыш залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу из открытого окна с высоты пятого этажа. Мальчика с тяжёлыми травмами госпитализировали.

Также 11 июля в Иванове двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа, также облокотившись на москитную сетку. Взрослые в этот момент находились на кухне. Ребёнок получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске за последние сутки из окон выпали двое детей, в том числе — полуторагодовалый ребёнок, он получил тяжёлые травмы.