Москва, 12 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Единственным кандидатом на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) стал исполняющий обязанности главы организации Александр Алаев. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба лиги.

Rfs.ru Генеральный директор РФС Александр Алаев

Отмечается, что избирательная комиссия РПЛ завершила регистрацию кандидатов для участия в выборах на пост президента РПЛ.

«В выборах будет участвовать один кандидат — Александр Алаев, который с 7 июля 2022 года исполняет обязанности президента РПЛ», — говорится в сообщении.

Кандидатура зарегистрирована и направлена в избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС). Выборы назначены на 16 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алаев заявил, что «не видит возможностей» принять команды из Крыма в РФС.